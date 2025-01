This CSS code will add a subtle border around your photos and images using drop shadows very similar to Pinterest pins.

.imgBorder { padding: 15px 15px 0; background-color: white; box-shadow: 0 1px 3px rgba(34, 25, 25, 0.4); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(34,25,25,0.4); -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(34, 25, 25, 0.4); }

To apply the CSS class to any image, use the following HTML code: