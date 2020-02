Google File Picker API with Google Drive - Working Example

The Google File Picker API lets users easily upload files to Google Drive and also select existing files and folders from Drive. The File Upload Forms for Google Drive is written in Google Apps Script and it lets users upload files to the form owner’s folder through the File Picker API.

Here’s a complete working example that shows how to integrate the File Picker API with a Google Apps Script based web app. You’d need to enable the Google Picker API from your Google Console and also generate the developer’s key.

function doGet ( ) { return HtmlService . createTemplateFromFile ( "picker" ) . evaluate ( ) . addMetaTag ( "viewport" , "width=device-width, initial-scale=1" ) . setTitle ( "Google Drive Picker" ) . setXFrameOptionsMode ( HtmlService . XFrameOptionsMode . ALLOWALL ) ; } function include ( fileName ) { return HtmlService . createHtmlOutputFromFile ( fileName ) . getContent ( ) ; } function initPicker ( ) { return { locale : 'en' , token : ScriptApp . getOAuthToken ( ) , origin : "https://script.google.com" , parentFolder : "xyz" , developerKey : "ctrlq.org" , dialogDimensions : { width : 600 , height : 425 } , picker : { viewMode : "LIST" , mineOnly : true , mimeTypes : "image/png,image/jpeg,image/jpg" , multiselectEnabled : true , allowFolderSelect : true , navhidden : true , hideTitle : true , includeFolders : true , } } ; }

// picker.html // Offers button for uploading and selecting files <!DOCTYPE html> < html > < head > < base target = " _top " > < link rel = " stylesheet " href = " https://ssl.gstatic.com/docs/script/css/add-ons1.css " > < script type = " text/javascript " src = " https://www.google.com/jsapi " > </ script > < script > google . load ( "picker" , "1" ) ; </ script > </ head > < body style =" margin : 20px ; " > < div class = " block form-group " > < button onclick = " openPicker() " type = " button " class = " btn btn-primary " > Select Files </ button > < button onclick = " openUploader() " type = " button " class = " btn btn-primary " > Upload Files </ button > < div id = " message " > </ div > </ div > <?!= include("javascript"); ?> </ body > </ html >