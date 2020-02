How to Write JSON to a Google Spreadsheet

The WriteJSONtoSheet method take a JSON object and appends it as a new row in a Google Spreadsheet. It takes the keys of the JSON object, matches them with the header row of the spreadsheet and arranges the columns accordingly. If there’s no column corresponding to a key, it is automatically added. This is handy for logging operations and data objects in a Google Sheet for easy analysis.

function writeJSONtoSheet ( json ) { var sheet = SpreadsheetApp . getActiveSheet ( ) ; var keys = Object . keys ( json ) . sort ( ) ; var last = sheet . getLastColumn ( ) ; var header = sheet . getRange ( 1 , 1 , 1 , last ) . getValues ( ) [ 0 ] ; var newCols = [ ] ; for ( var k = 0 ; k < keys . length ; k ++ ) { if ( header . indexOf ( keys [ k ] ) === - 1 ) { newCols . push ( keys [ k ] ) ; } } if ( newCols . length > 0 ) { sheet . insertColumnsAfter ( last , newCols . length ) ; sheet . getRange ( 1 , last + 1 , 1 , newCols . length ) . setValues ( [ newCols ] ) ; header = header . concat ( newCols ) ; } var row = [ ] ; for ( var h = 0 ; h < header . length ; h ++ ) { row . push ( header [ h ] in json ? json [ header [ h ] ] : "" ) ; } sheet . appendRow ( row ) ; }