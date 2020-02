Find Gmail Messages that are Awaiting Response

Google Apps Script for Gmail, creates a label that matches all threads where you are the last sender. Useful for finding email messages in your mailbox that are still awaiting a response from the customer. Credit @GSAPU.

function label_last_sent_message ( ) { var emailAddress = Session . getEffectiveUser ( ) . getEmail ( ) ; Logger . log ( emailAddress ) ; var EMAIL_REGEX = /[a-zA-Z0-9\._\-]+@[a-zA-Z0-9\.\-]+\.[a-z\.A-Z]+/g ; var label = GmailApp . createLabel ( "LastSentMessage" ) ; var d = new Date ( ) ; d . setDate ( d . getDate ( ) - 7 ) ; var dateString = d . getFullYear ( ) + "/" + ( d . getMonth ( ) + 1 ) + "/" + d . getDate ( ) ; threads = GmailApp . search ( "in:Sent after:" + dateString ) ; for ( var i = 0 ; i < threads . length ; i ++ ) { var thread = threads [ i ] ; var lastMessage = thread . getMessages ( ) [ thread . getMessageCount ( ) - 1 ] ; var lastMessageSender = lastMessage . getFrom ( ) . match ( EMAIL_REGEX ) [ 0 ] ; if ( ( thread . getMessageCount ( ) > 1 ) && ( lastMessageSender == emailAddress ) ) { thread . addLabel ( label ) ; } } }