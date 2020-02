Make a Twitter Auto Reply Bot with Google Scripts

Use this Google Script to setup Out of Office auto-replies in Twitter. The script reads all the Twitter @mentions and sends them a tweet with a custom status message.

function start ( ) { var OUTOFOFFICE_START_DATE = "03/11/2013 18:13" ; var OUTOFOFFICE_END_DATE = "03/11/2013 19:00" ; var OUTOFOFFICE_TEXT = " I am currently out of the office , with limited access to Twitter . Thanks ! " ; var CONSUMER_KEY = "AAA" ; var CONSUMER_SECRET = "BBB" ; var TWITTER_HANDLE = "labnol" ; storeKeys ( CONSUMER_KEY , CONSUMER_SECRET , OUTOFOFFICE_TEXT , TWITTER_HANDLE ) ; initialize ( OUTOFOFFICE_START_DATE , OUTOFOFFICE_END_DATE ) ; doTwitter ( ) ; } function removeTriggers ( ) { var triggers = ScriptApp . getScriptTriggers ( ) ; for ( var i = 0 ; i < triggers . length ; i ++ ) { ScriptApp . deleteTrigger ( triggers [ i ] ) ; } clearDatabase ( ) ; } function storeKeys ( key , secret , text , handle ) { ScriptProperties . setProperty ( "TWITTER_CONSUMER_KEY" , key ) ; ScriptProperties . setProperty ( "TWITTER_CONSUMER_SECRET" , secret ) ; ScriptProperties . setProperty ( "OUTOFOFFICE_TEXT" , text ) ; ScriptProperties . setProperty ( "MAX_TWITTER_ID" , 0 ) ; ScriptProperties . setProperty ( "TWITTER_HANDLE" , handle ) ; } function clearDatabase ( ) { var db = ScriptDb . getMyDb ( ) ; while ( true ) { var result = db . query ( { } ) ; if ( result . getSize ( ) == 0 ) { break ; } while ( result . hasNext ( ) ) { db . remove ( result . next ( ) ) ; } } } function initialize ( start , end ) { var startDate = new Date ( start ) ; var endDate = new Date ( end ) ; removeTriggers ( ) ; ScriptApp . newTrigger ( "autoReply" ) . timeBased ( ) . at ( startDate ) . create ( ) ; ScriptApp . newTrigger ( "removeTriggers" ) . timeBased ( ) . at ( endDate ) . create ( ) ; } function autoReply ( ) { clearDatabase ( ) ; ScriptApp . newTrigger ( "outOfOffice" ) . timeBased ( ) . everyMinutes ( 5 ) . create ( ) ; } function oAuth ( ) { var oauthConfig = UrlFetchApp . addOAuthService ( "twitter" ) ; oauthConfig . setAccessTokenUrl ( "https://api.twitter.com/oauth/access_token" ) ; oauthConfig . setRequestTokenUrl ( "https://api.twitter.com/oauth/request_token" ) ; oauthConfig . setAuthorizationUrl ( "https://api.twitter.com/oauth/authorize" ) ; oauthConfig . setConsumerKey ( ScriptProperties . getProperty ( "TWITTER_CONSUMER_KEY" ) ) ; oauthConfig . setConsumerSecret ( ScriptProperties . getProperty ( "TWITTER_CONSUMER_SECRET" ) ) ; } function outOfOffice ( ) { oAuth ( ) ; var twitter_handle = ScriptProperties . getProperty ( "TWITTER_HANDLE" ) ; var phrase = "to:" + twitter_handle ; var search = "https://api.twitter.com/1.1/search/tweets.json?count=10" + "&include_entities=false&result_type=recent&q=" + encodeString ( phrase ) + "&since_id=" + ScriptProperties . getProperty ( "MAX_TWITTER_ID" ) ; var options = { "method" : "get" , "oAuthServiceName" : "twitter" , "oAuthUseToken" : "always" } ; try { var result = UrlFetchApp . fetch ( search , options ) ; if ( result . getResponseCode ( ) === 200 ) { var data = Utilities . jsonParse ( result . getContentText ( ) ) ; if ( data ) { var tweets = data . statuses ; if ( tweets . length ) { var db = ScriptDb . getMyDb ( ) ; var reply = ScriptProperties . getProperty ( "OUTOFOFFICE_TEXT" ) ; for ( var i = tweets . length - 1 ; i >= 0 ; i -- ) { var sender = tweets [ i ] . user . screen_name ; var found = db . query ( { user : sender } ) ; if ( ! found . hasNext ( ) ) { db . save ( { user : sender } ) ; sendTweet ( sender , tweets [ i ] . id_str , reply ) ; } } } } } } catch ( e ) { Logger . log ( e . toString ( ) ) ; } } function sendTweet ( user , reply_id , tweet ) { var options = { "method" : "POST" , "oAuthServiceName" : "twitter" , "oAuthUseToken" : "always" } ; var text = "@" + user + " " + tweet ; text = encodeString ( text . substr ( 0 , 140 ) ) ; var status = "https://api.twitter.com/1.1/statuses/update.json" + "?status=" + text + "&in_reply_to_status_id=" + reply_id ; try { var result = UrlFetchApp . fetch ( status , options ) ; ScriptProperties . setProperty ( "MAX_TWITTER_ID" , reply_id ) ; } catch ( e ) { Logger . log ( e . toString ( ) ) ; } } function doTwitter ( ) { oAuth ( ) ; var req = "https://api.twitter.com/1.1/application/rate_limit_status.json" ; var options = { "method" : "get" , "oAuthServiceName" : "twitter" , "oAuthUseToken" : "always" } ; try { var result = UrlFetchApp . fetch ( req , options ) ; } catch ( e ) { Logger . log ( e . toString ( ) ) ; } } function encodeString ( q ) { var str = encodeURIComponent ( q ) ; str = str . replace ( /!/g , '%21' ) ; str = str . replace ( /\*/g , '%2A' ) ; str = str . replace ( /\(/g , '%28' ) ; str = str . replace ( /\)/g , '%29' ) ; str = str . replace ( /\'/g , '%27' ) ; return str ; }