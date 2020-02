Encrypting Data in JavaScript Using the SHA-1 Algorithm

Password Chameleon, the offline generator for site-specific passwords, uses the SHA-1 algorithm implemented in JavaScript to generate the hash (or the unique password).

var b64pad = "" ; var chrsz = 8 ; function generate ( secretpassword , sitename ) { var pwd = "" ; var error = "" ; if ( sitename . length == 0 ) error = error + " sitename" ; if ( secretpassword . length == 0 ) error = error + " secretpassword" ; if ( error . length == 0 ) { var input = secretpassword + ':' + sitename . toLowerCase ( ) ; pwd = binb2b64 ( core_sha1 ( str2binb ( input ) , input . length * chrsz ) ) ; pwd = pwd . substring ( 0 , 10 ) ; pwd = ensurenumberandletter ( pwd ) ; } return { password : pwd , error : error } ; } function core_sha1 ( x , len ) { x [ len >> 5 ] |= 0x80 << ( 24 - len % 32 ) ; x [ ( ( len + 64 >> 9 ) << 4 ) + 15 ] = len ; var w = Array ( 80 ) ; var a = 1732584193 ; var b = - 271733879 ; var c = - 1732584194 ; var d = 271733878 ; var e = - 1009589776 ; for ( var i = 0 ; i < x . length ; i += 16 ) { var olda = a ; var oldb = b ; var oldc = c ; var oldd = d ; var olde = e ; for ( var j = 0 ; j < 80 ; j ++ ) { if ( j < 16 ) w [ j ] = x [ i + j ] ; else w [ j ] = rol ( w [ j - 3 ] ^ w [ j - 8 ] ^ w [ j - 14 ] ^ w [ j - 16 ] , 1 ) ; var t = safe_add ( safe_add ( rol ( a , 5 ) , sha1_ft ( j , b , c , d ) ) , safe_add ( safe_add ( e , w [ j ] ) , sha1_kt ( j ) ) ) ; e = d ; d = c ; c = rol ( b , 30 ) ; b = a ; a = t ; } a = safe_add ( a , olda ) ; b = safe_add ( b , oldb ) ; c = safe_add ( c , oldc ) ; d = safe_add ( d , oldd ) ; e = safe_add ( e , olde ) ; } return Array ( a , b , c , d , e ) ; } function sha1_ft ( t , b , c , d ) { if ( t < 20 ) return ( b & c ) | ( ( ~ b ) & d ) ; if ( t < 40 ) return b ^ c ^ d ; if ( t < 60 ) return ( b & c ) | ( b & d ) | ( c & d ) ; return b ^ c ^ d ; } function sha1_kt ( t ) { return ( t < 20 ) ? 1518500249 : ( t < 40 ) ? 1859775393 : ( t < 60 ) ? - 1894007588 : - 899497514 ; } function safe_add ( x , y ) { var lsw = ( x & 0xFFFF ) + ( y & 0xFFFF ) ; var msw = ( x >> 16 ) + ( y >> 16 ) + ( lsw >> 16 ) ; return ( msw << 16 ) | ( lsw & 0xFFFF ) ; } function rol ( num , cnt ) { return ( num << cnt ) | ( num >>> ( 32 - cnt ) ) ; } function str2binb ( str ) { var bin = Array ( ) ; var mask = ( 1 << chrsz ) - 1 ; for ( var i = 0 ; i < str . length * chrsz ; i += chrsz ) bin [ i >> 5 ] |= ( str . charCodeAt ( i / chrsz ) & mask ) << ( 24 - i % 32 ) ; return bin ; } function binb2b64 ( binarray ) { var tab = "ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz123456789?!#@&$" ; var str = "" ; for ( var i = 0 ; i < binarray . length * 4 ; i += 3 ) { var triplet = ( ( ( binarray [ i >> 2 ] >> 8 * ( 3 - i % 4 ) ) & 0xFF ) << 16 ) | ( ( ( binarray [ i + 1 >> 2 ] >> 8 * ( 3 - ( i + 1 ) % 4 ) ) & 0xFF ) << 8 ) | ( ( binarray [ i + 2 >> 2 ] >> 8 * ( 3 - ( i + 2 ) % 4 ) ) & 0xFF ) ; for ( var j = 0 ; j < 4 ; j ++ ) { if ( i * 8 + j * 6 > binarray . length * 32 ) str += b64pad ; else str += tab . charAt ( ( triplet >> 6 * ( 3 - j ) ) & 0x3F ) ; } } return str ; } function ensurenumberandletter ( s ) { var numbers = "123456789" ; var letters = "ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz" ; var punct = "?!#@&$" ; var hasnumber = 0 ; var hasletter = 0 ; var haspunct = 0 ; for ( var i = 0 ; i < s . length ; i ++ ) { if ( numbers . indexOf ( s [ i ] ) > - 1 ) hasnumber = 1 ; if ( letters . indexOf ( s [ i ] ) > - 1 ) hasletter = 1 ; if ( punct . indexOf ( s [ i ] ) > - 1 ) haspunct = 1 ; } if ( hasnumber == 0 ) s = "1" + s . substring ( 1 ) ; if ( hasletter == 0 ) s = s . substring ( 0 , 1 ) + "a" + s . substring ( 2 ) ; if ( haspunct == 0 ) s = s . substring ( 0 , 2 ) + "@" + s . substring ( 3 ) ; return s ; }