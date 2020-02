Send to Google Drive with Google Apps Script

This Google Apps Script will automatically save Gmail attachments to Google Drive. It also has a premium version that supports nested Gmail labels, it can monitor multiple Gmail label and saves attachments in logical Google Drive folders.

function sendToGoogleDrive ( ) { var sheet = SpreadsheetApp . getActiveSheet ( ) ; var gmailLabels = sheet . getRange ( "D4:D4" ) . getValue ( ) ; var driveFolder = sheet . getRange ( "D5:D5" ) . getValue ( ) ; var archiveLabel = sheet . getRange ( "D6:D6" ) . getValue ( ) ; var moveToLabel = GmailApp . getUserLabelByName ( archiveLabel ) ; if ( ! moveToLabel ) { moveToLabel = GmailApp . createLabel ( archiveLabel ) ; } var filter = "has:attachment -label:" + archiveLabel + " label:" + gmailLabels ; var threads = GmailApp . search ( filter , 0 , 5 ) ; var folder = DriveApp . getFoldersByName ( driveFolder ) ; if ( folder . hasNext ( ) ) { folder = folder . next ( ) ; } else { folder = DriveApp . createFolder ( driveFolder ) ; } for ( var x = 0 ; x function configure ( ) { reset ( ) ; ScriptApp . newTrigger ( "sendToGoogleDrive" ) . timeBased ( ) . everyMinutes ( 5 ) . create ( ) ; Browser . msgBox ( "Initialized" , "The program is now running." , Browser . Buttons . OK ) ; } function onOpen ( ) { var menu = [ { name : "Step 1: Authorize" , functionName : "configure" } , { name : "Step 2: Run Program" , functionName : "configure" } , { name : "Uninstall (Stop)" , functionName : "reset" } ] ; SpreadsheetApp . getActiveSpreadsheet ( ) . addMenu ( "Gmail Attachments" , menu ) ; } function reset ( ) { var triggers = ScriptApp . getProjectTriggers ( ) ; for ( var i = 0 ; i < triggers . length ; i ++ ) { ScriptApp . deleteTrigger ( triggers [ i ] ) ; } }