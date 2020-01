Style Guide

View raw (TEST.md)

This is a paragraph.

Header 1

Header 2

Header 1 ======== Header 2 --------

# Header 1 ## Header 2 ### Header 3 #### Header 4 ##### Header 5 ###### Header 6

# Header 1 # ## Header 2 ## ### Header 3 ### #### Header 4 #### ##### Header 5 ##### ###### Header 6 ######

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.

> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aliquam hendrerit mi posuere lectus. Vestibulum enim wisi, viverra nec, fringilla in, laoreet vitae, risus.

This is a header. This is the first list item. This is the second list item. Here’s some example code: Markdown.generate();

> ## This is a header. > 1. This is the first list item. > 2. This is the second list item. > > Here's some example code: > > Markdown.generate();

- Red - Green - Blue * Red * Green * Blue - Red - Green - Blue

Buy flour and salt Mix together with water Bake

1. Buy flour and salt 1. Mix together with water 1. Bake

Paragraph:

Code

Paragraph: Code

* * * *** ***** - - - ---------------------------------------

This is an example link.

This link has no title attr.

This is an example reference-style link.

This is [an example](http://example.com "Example") link. [This link](http://example.com) has no title attr. This is [an example] [id] reference-style link. [id]: http://example.com "Optional Title"

*single asterisks* _single underscores_ **double asterisks** __double underscores__

This paragraph has some `code` in it.